Гвардиола подтвердил, что останется в "Сити", если клуб исключат из Премьер-Лиги
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что никуда не уйдет, если его клуб будет исключен из Премьер-Лиги.
Уже весной "Сити" может узнать вердикт по громкому делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Если вина "Сити" будет доказана, "горожане" могут столкнуться с самыми суровыми санкциями, вплоть до понижения в классе. Однако эти опасения не помешали Гвардиоле продлить свой контракт до 2027 года.
"Еще шесть месяцев назад я сказал, что останусь. У вас есть мои интервью".
"Я сказал это, когда все клубы обвиняли нас в том, что мы совершили нечто неправильное. Люди спрашивали: "Что будет, если мы вылетим?" Я сказал, что буду здесь".
"Я не знаю, куда они могут отправить нас, в Конференцию? Но на следующий сезон мы повысимся, затем снова и вернемся в Премьер-Лигу".
"Я понимал это еще тогда. И я так чувствую", — цитирует Гвардиолу BBC.
22.11.2024 22:00
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