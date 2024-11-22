Аморим: "Я отличаюсь от Моуриньо"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его не нужно сравнивать с Жозе Моуриньо.
Португалец Моуриньо, соотечественник Аморима, оставил заметный след в английском футболе, где он тренировал "Тоттенхэм", "Юнайтед" и дважды "Челси".
Уже в своем первом сезоне в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы, однако Аморим чувствует, что он не похож на Жозе и вообще трудится в другую эпоху.
"Я отличаюсь от Моуриньо".
"Я помню то время — ты смотрел на Моуриньо и чувствовал, что он может побеждать везде. В моем случае это так. Он становился чемпионом Европы, я — нет".
"В наши дни футбол стал сложнее. Думаю, я — правильный человек для этого момента. Я — молодой парень, и я постараюсь использовать это, чтобы помочь своим игрокам".
"В те времена у него были Лэмпард и тому подобные игроки, в наши дни это гораздо сложнее. Думаю, я — правильный человек для настоящего", — цитирует Аморима BBC.
22.11.2024 21:00
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Последние комментарии:
Есть такое то что он всех уже достал на Фапле, больше не о чем тут постить что ли
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Он выиграл Кубок Уефа, а в следующем сезоне выиграл ЛЧ с одним и тем же клубом. Конечно ты не он
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