Аморим: "Я отличаюсь от Моуриньо"

Рубен Аморим Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его не нужно сравнивать с Жозе Моуриньо.

Португалец Моуриньо, соотечественник Аморима, оставил заметный след в английском футболе, где он тренировал "Тоттенхэм", "Юнайтед" и дважды "Челси".

Уже в своем первом сезоне в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы, однако Аморим чувствует, что он не похож на Жозе и вообще трудится в другую эпоху.

"Я отличаюсь от Моуриньо".

"Я помню то время — ты смотрел на Моуриньо и чувствовал, что он может побеждать везде. В моем случае это так. Он становился чемпионом Европы, я — нет".

"В наши дни футбол стал сложнее. Думаю, я — правильный человек для этого момента. Я — молодой парень, и я постараюсь использовать это, чтобы помочь своим игрокам".

"В те времена у него были Лэмпард и тому подобные игроки, в наши дни это гораздо сложнее. Думаю, я — правильный человек для настоящего", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. peinpein 22.11.2024 21:26 # peinpein
    Есть такое то что он всех уже достал на Фапле, больше не о чем тут постить что ли

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  2. casemiro 22.11.2024 21:15 # casemiro
    Он выиграл Кубок Уефа, а в следующем сезоне выиграл ЛЧ с одним и тем же клубом. Конечно ты не он

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