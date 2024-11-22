Аморим: "Я отличаюсь от Моуриньо"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его не нужно сравнивать с Жозе Моуриньо.

Португалец Моуриньо, соотечественник Аморима, оставил заметный след в английском футболе, где он тренировал "Тоттенхэм", "Юнайтед" и дважды "Челси".



Уже в своем первом сезоне в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы, однако Аморим чувствует, что он не похож на Жозе и вообще трудится в другую эпоху.



"Я отличаюсь от Моуриньо".



"Я помню то время — ты смотрел на Моуриньо и чувствовал, что он может побеждать везде. В моем случае это так. Он становился чемпионом Европы, я — нет".



"В наши дни футбол стал сложнее. Думаю, я — правильный человек для этого момента. Я — молодой парень, и я постараюсь использовать это, чтобы помочь своим игрокам".



"В те времена у него были Лэмпард и тому подобные игроки, в наши дни это гораздо сложнее. Думаю, я — правильный человек для настоящего", — цитирует Аморима BBC.