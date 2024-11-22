Аморим признал, что ему нужен краткосрочный успех в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что ему нужно выиграть трофеи в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить себе время для достижения более долгосрочных целей.

В данный момент Аморим готовится к своему дебюту на новом месте работы, и для начала Рубену предстоит навестить "Ипсвич".



"Юнайтед" не может выиграть Премьер-Лигу со времен сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, однако Аморим мечтает о том, чтобы вернуть титул на "Олд Траффорд".



"Я немного являюсь мечтателем. Я верю в себя, а также я верю в клуб. Думаю, у нас одинаковые идеи, одинаковый настрой, так что это может помочь, но также я искренне верю в своих игроков. Мне известно, что вы, парни, не очень-то верите в этих игроков. Но я — очень".



"У нас есть пространство для прогресса, я хочу попробовать новые вещи. Вы, парни, думаете, что это невозможно, а я думаю, возможно. В конце концов увидим".



"У меня есть контракт на два с половиной года, так что в процессе, через два года, вы сможете понять, правильный ли я тренер. Думаю, нам нужно больше времени, потому что другие клубы, которые выигрывают эту лигу, давно следуют своему процессу. Но при этом они побеждают, и поэтому у них есть время для своего проекта".



"Я понимаю, что нам нужно больше времени, чем два с половиной года, и нам нужно будет что-нибудь выиграть, но через два года вы сможете понять, хотите ли вы продолжать или хотите перемен. Посмотрим, как долго это будет. Мы должны выигрывать матчи, чтобы выиграть время, чтобы затем выигрывать трофеи", — цитирует Аморима Daily Mail.