Артета: "Уайт пропустит несколько месяцев"

Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустит несколько недель, восстанавливаясь после операции на колене.

Уайт выходил в стартовом составе на последний матч для "Арсенала" перед этим международным перерывом, отыграв все 90 минут против "Челси" (1:1).



Затем Уайт перенес "небольшую хирургическую процедуру" на коленном суставе, как назвал ее клуб, однако эта процедура надолго вывела 27-летнего англичанина из строя.



"К сожалению, Бен Уайт пропустит несколько месяцев. У него были различные проблемы, никогда не одно и то же. Нам пришлось принять решение об операции, и Бен уже чувствует себя лучше. Мы знаем, что Бен всегда старается изо всех сил, но есть предел, когда вы должны поберечь игрока".



"Нам пришлось провести операцию, он с этим согласился, и это оставит его вне игры на несколько месяцев".



"Мы посмотрим, какой будет реакция организма, но я не ожидаю, что он пропустит полтора года, хотя точно я не могу назвать сроки", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.