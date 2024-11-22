Матео Ковачич пропустит около месяца

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич выбыл примерно на месяц с повреждением.

На Ковачича легла дополнительная нагрузка в опорной зоне после того, как его партнер по "Сити" Родри получил серьезную травму колена.



Ковачич выходил в стартовом составе на 10 из 11 матчей "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, семь раз сыграв все 90 минут, и даже забил три гола.



Однако Ковачич вернулся травмированным из сборной Хорватии в этот международный перерыв, и ближайшие матчи "горожане" проведут без 30-летнего полузащитника.



"Это займет некоторое время. Три недели или месяц, более или менее", — приводит слова главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы talkSPORT.