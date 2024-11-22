Слот: "Новый контракт Гвардиолы — хорошая новость для Премьер-Лиги"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что продление контракта его коллегой Хосепом Гвардиолой с "Манчестер Сити" является хорошей новостью для Премьер-Лиги.

В этот международный перерыв Гвардиола окончательно уладил вопрос со своим будущим, согласившись продлить свой истекавший в конце сезона контракт с "Сити" до лета 2027.



Гвардиола трудится в "Сити" с 2016 года, завоевав шесть титулов Премьер-Лиги в течение этого времени. Дважды "горожане" опережали "Ливерпуль" только на одно очко.



Однако Слот приветствует новость о том, что столь сильный конкурент остается, понимая пользу для всей Премьер-Лиги.



"Это хорошая новость для "Сити" и для лиги, потому что каждый хочет, чтобы здесь были лучшие тренеры и лучшие игроки".



"Он определенно является одним из лучших тренеров — возможно, лучшим тренером в лиге. Он завоевал четыре титула подряд, поэтому будет справедливо сказать, что он — возможно, лучший тренер в лиге".



"С другой стороны, у них так много качественных игроков, что, даже в случае его ухода, я бы не ожидал, что они финишируют на дне лиги в следующем сезоне", — цитирует Слота BBC.