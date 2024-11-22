Алиссон пока не готов вернуться на ворота "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что первый номер "красных" Алиссон пропустит матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в воскресенье.
Ранее на этой неделе стало известно, что Алиссон приступил к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, полученной против "Кристал Пэлас" в начале октября.
Однако Алиссон пока не набрал оптимальную форму, а значит в воскресенье на "Сент-Мэри" ворота "Ливерпуля" вновь будет защищать Кувин Келлехер.
"Алиссон? Мы осторожны с каждым, когда дело касается мышечных травм".
"Он вернулся к тренировкам с тренером вратарей. Он пока не тренируется с командой, но вскоре это ожидается. Давайте подождем и посмотрим, где он будет в плане игровой формы. Ему все лучше и лучше, но он пока не готов", — цитирует Слота Liverpool Echo.
22.11.2024 15:00
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