Алиссон пока не готов вернуться на ворота "Ливерпуля"

Алиссон Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что первый номер "красных" Алиссон пропустит матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в воскресенье.

Ранее на этой неделе стало известно, что Алиссон приступил к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, полученной против "Кристал Пэлас" в начале октября.

Однако Алиссон пока не набрал оптимальную форму, а значит в воскресенье на "Сент-Мэри" ворота "Ливерпуля" вновь будет защищать Кувин Келлехер.

"Алиссон? Мы осторожны с каждым, когда дело касается мышечных травм".

"Он вернулся к тренировкам с тренером вратарей. Он пока не тренируется с командой, но вскоре это ожидается. Давайте подождем и посмотрим, где он будет в плане игровой формы. Ему все лучше и лучше, но он пока не готов", — цитирует Слота Liverpool Echo.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 15:00

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  1. tigerpool 22.11.2024 16:12 # tigerpool
    тапарик будет к месту против сосити, а пока пусть отдыхает

    (ответить)

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