Клубы Премьер-Лиги одобрили изменения APT-правил
Посредством голосования клубы Премьер-Лиги одобрили изменения так называемых APT-правил.
APT-правила (Associated Party Transaction regulations) регулируют транзакции между связанными сторонами, обязывая клубы доказывать соответствие своих спонсорских контрактов с аффилированными компаниями рыночной стоимости.
Ранее осенью "Сити" получил судебное решение о том, что APT-правила Премьер-Лиги частично являются незаконными. "Горожане" надеялись отметить эти ограничения вовсе.
Однако Премьер-Лига оставила APT-правила и лишь привела их в соответствие с буквой закона. За это проголосовали 16 клубов — при 14 минимально необходимых, — тогда как "Сити", "Ньюкасл", "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" выступили против.
Как сообщает BBC, соответствующее решение было принято за 30 минут на встрече боссов клубов Премьер-Лиги в Лондоне в пятницу.
22.11.2024 14:00
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"Ньюкасл", "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла"
Проверить и этих мешков незамедлительно на махинации.
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"правила ФФП вводятся лишь для того, чтобы клубы не залезали в долги и не банкротились!" - говорили они.
по факту нынешние правила ФФП делают богатые клубы еще богаче, а бедным клубам даже владелец готов отдавить им свои личные деньги даром, выбиться из трясины практически невозможно.
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