Клубы Премьер-Лиги одобрили изменения APT-правил

Посредством голосования клубы Премьер-Лиги одобрили изменения так называемых APT-правил.

APT-правила (Associated Party Transaction regulations) регулируют транзакции между связанными сторонами, обязывая клубы доказывать соответствие своих спонсорских контрактов с аффилированными компаниями рыночной стоимости.



Ранее осенью "Сити" получил судебное решение о том, что APT-правила Премьер-Лиги частично являются незаконными. "Горожане" надеялись отметить эти ограничения вовсе.



Однако Премьер-Лига оставила APT-правила и лишь привела их в соответствие с буквой закона. За это проголосовали 16 клубов — при 14 минимально необходимых, — тогда как "Сити", "Ньюкасл", "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" выступили против.



Как сообщает BBC, соответствующее решение было принято за 30 минут на встрече боссов клубов Премьер-Лиги в Лондоне в пятницу.