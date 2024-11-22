Холанд: "Четыре поражения подряд? Это не так, что мы вылетели"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд считает, что люди преувеличивают кризис в его команде, говоря о четырех поражениях подряд.

Перед этим международным перерывом "Сити" впервые с 2006 года проиграл четыре матчах подряд с учетом всех соревнований. В тренерской карьере Хосепа Гвардиолы это и вовсе случилось впервые.



Однако Холанд призывает не делать из этого трагедию — "Сити" по-прежнему имеет прекрасные шансы на успешный сезон.



"Да, мы проиграли четыре раза подряд. Это не является нормой в такого рода клубе. Ясное дело, это больно. Но и наша мотивация, чтобы выйти в субботу, выиграть матч и начать новую серию, больше, чем когда-либо".



"Да, думаю международный перерыв пошел нам на пользу. Думаю, для каждого было хорошо съездить в свою сборную и немного перезагрузиться. Мы проиграли четыре раза подряд, но насколько это плохо? Не так и плохо. Это не так, что мы вылетели. Мы по-прежнему на втором месте, и у нас остается еще много матчей", — сообщил Холанд Sky Sports.