Фердинанд считает, что сейчас он стоил бы 170 млн. фунтов
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что сейчас он стоил бы 170 миллионов фунтов.
В 2002 году "Юнайтед" сделал Фердинанда самым дорогим британским футболистом, купив Рио у "Лидса" за 30 миллионов фунтов.
С тех пор Фердинанд выиграл семь титулов Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, заслужив репутацию одного из лучших центральных защитников в истории английского футбола.
Фердинанд чувствует, что его цена и зарплата были бы гораздо выше, если бы его пик его карьеры пришелся на наши дни.
"Посмотрите, какие сейчас цены на рыке. 30 миллионов фунтов сегодня..."
"В свое время я стоил 30 миллионов фунтов. Сейчас 100 миллионов фунтов было бы дешево за меня. Я серьезно. Учитывая реалии сегодняшнего рынка... 170 миллионов фунтов, 400,000 фунтов в неделю. Вот это был бы я сейчас", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
22.11.2024 12:00
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Последние комментарии:
Без рта сафа играл бы всю жизнь в сраном кпр, долбоеб
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И одного пальца ВанДейка не стоит Фердинанд
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Если бы у бабушки был хер…
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В свое время я стоил 30 миллионов фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/111359/?c=1
Понимает, что у каждого чорного есть цена.
И за 170 можно 10к африканцев купить, профита больше будет.
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Защ кэшн мощный был, но уберите его из медиа плз))
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сир аликс только воспитанниками играл © помоечные сектанты
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В 24 он бы сейчас стоил лямов 70. Не больше. Другой вопрос, что в слвременных реалиях, его бы в 20 лет уже за 50 купили
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