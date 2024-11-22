Фердинанд считает, что сейчас он стоил бы 170 млн. фунтов

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что сейчас он стоил бы 170 миллионов фунтов.

В 2002 году "Юнайтед" сделал Фердинанда самым дорогим британским футболистом, купив Рио у "Лидса" за 30 миллионов фунтов.



С тех пор Фердинанд выиграл семь титулов Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, заслужив репутацию одного из лучших центральных защитников в истории английского футбола.



Фердинанд чувствует, что его цена и зарплата были бы гораздо выше, если бы его пик его карьеры пришелся на наши дни.



"Посмотрите, какие сейчас цены на рыке. 30 миллионов фунтов сегодня..."



"В свое время я стоил 30 миллионов фунтов. Сейчас 100 миллионов фунтов было бы дешево за меня. Я серьезно. Учитывая реалии сегодняшнего рынка... 170 миллионов фунтов, 400,000 фунтов в неделю. Вот это был бы я сейчас", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.