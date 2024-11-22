Фердинанд считает, что сейчас он стоил бы 170 млн. фунтов

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что сейчас он стоил бы 170 миллионов фунтов.

В 2002 году "Юнайтед" сделал Фердинанда самым дорогим британским футболистом, купив Рио у "Лидса" за 30 миллионов фунтов.

С тех пор Фердинанд выиграл семь титулов Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, заслужив репутацию одного из лучших центральных защитников в истории английского футбола.

Фердинанд чувствует, что его цена и зарплата были бы гораздо выше, если бы его пик его карьеры пришелся на наши дни.

"Посмотрите, какие сейчас цены на рыке. 30 миллионов фунтов сегодня..."

"В свое время я стоил 30 миллионов фунтов. Сейчас 100 миллионов фунтов было бы дешево за меня. Я серьезно. Учитывая реалии сегодняшнего рынка... 170 миллионов фунтов, 400,000 фунтов в неделю. Вот это был бы я сейчас", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 663

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Последние комментарии:




  1. gameboy 22.11.2024 13:23 # gameboy
    Без рта сафа играл бы всю жизнь в сраном кпр, долбоеб

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  2. arsenverim 22.11.2024 13:01 # arsenverim
    И одного пальца ВанДейка не стоит Фердинанд

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  3. animadora 22.11.2024 12:49 # animadora
    Если бы у бабушки был хер…

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  4. alexomck 22.11.2024 12:29 # alexomck
    В свое время я стоил 30 миллионов фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/111359/?c=1

    Понимает, что у каждого чорного есть цена.
    И за 170 можно 10к африканцев купить, профита больше будет.

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  5. petertosh 22.11.2024 12:09 # petertosh
    Защ кэшн мощный был, но уберите его из медиа плз))

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  6. chelsea-69 22.11.2024 12:07 # chelsea-69
    сир аликс только воспитанниками играл © помоечные сектанты

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  7. kellborn 22.11.2024 12:05 # kellborn
    В 24 он бы сейчас стоил лямов 70. Не больше. Другой вопрос, что в слвременных реалиях, его бы в 20 лет уже за 50 купили

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