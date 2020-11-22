Зиркзее ищет себе новый клуб
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее приступил к поискам нового клуба в преддверии зимнего трансферного окна.
Зиркзее забил лишь один гол за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов минувшим летом, отличившись в своем дебюте в августе.
Зиркзее еще не сыграл ни минуты при Рубене Амориме, однако 23-летний голландец даже не надеется заслужить место в планах нового главного тренера "Юнайтед".
По информации итальянской газеты La Stampa, Зиркзее "всерьез размышляет" над уходом из "Юнайтед" в январе и уже проинструктировал своих агентов насчет поисков нового пристанища.
Также сообщается, что Зиркзее надеется привлечь интерес "Ювентуса", где с недавних пор трудится его наставник по "Болонье" Тиаго Мотта.
22.11.2024 11:00
Просмотров: 1297
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно Джексона махнуть, усилит лавку МЮ.
(ответить)
Раз он уже размышляет то и нахуй такой ментально слабый лошок не нужен. идеально было бы разменять его на Влаховича с доплатой.
(ответить)
Днарь какой-то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий