Зиркзее ищет себе новый клуб

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее приступил к поискам нового клуба в преддверии зимнего трансферного окна.

Зиркзее забил лишь один гол за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов минувшим летом, отличившись в своем дебюте в августе.



Зиркзее еще не сыграл ни минуты при Рубене Амориме, однако 23-летний голландец даже не надеется заслужить место в планах нового главного тренера "Юнайтед".



По информации итальянской газеты La Stampa, Зиркзее "всерьез размышляет" над уходом из "Юнайтед" в январе и уже проинструктировал своих агентов насчет поисков нового пристанища.



Также сообщается, что Зиркзее надеется привлечь интерес "Ювентуса", где с недавних пор трудится его наставник по "Болонье" Тиаго Мотта.