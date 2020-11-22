Зиркзее ищет себе новый клуб

Джошуа Зиркзее Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее приступил к поискам нового клуба в преддверии зимнего трансферного окна.

Зиркзее забил лишь один гол за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов минувшим летом, отличившись в своем дебюте в августе.

Зиркзее еще не сыграл ни минуты при Рубене Амориме, однако 23-летний голландец даже не надеется заслужить место в планах нового главного тренера "Юнайтед".

По информации итальянской газеты La Stampa, Зиркзее "всерьез размышляет" над уходом из "Юнайтед" в январе и уже проинструктировал своих агентов насчет поисков нового пристанища.

Также сообщается, что Зиркзее надеется привлечь интерес "Ювентуса", где с недавних пор трудится его наставник по "Болонье" Тиаго Мотта.


Метки Зиркзее, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 11:00

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  1. alexomck 22.11.2024 12:31 # alexomck
    Можно Джексона махнуть, усилит лавку МЮ.

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  2. quavo 22.11.2024 12:10 # quavo
    Раз он уже размышляет то и нахуй такой ментально слабый лошок не нужен. идеально было бы разменять его на Влаховича с доплатой.

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  3. sufferwell 22.11.2024 11:48 # sufferwell
    Днарь какой-то

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