Гвардиола: "Много думал о том, чтобы уйти"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что всерьез помышлял об уходе из клуба в конце сезона.
Перед этим международным перерывом "Сити" потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Гвардиолы.
На этом отрезке "Сити" столкнулся с эпидемией травм, и Гвардиола понял, что он просто не может бросить свой клуб. В результате Хосеп заключил новый контракт до 2027 года.
"Я буду честен. С начала сезона я много думал о том, что этот сезон должен стать последним".
"Но в этот самый момент возникла такая ситуация. Мы столкнулись с проблемами в последний месяц, и я почувствовал, что это не время уходить. Я бы сказал, что я не хотел подводить клуб".
"Я обладаю верой со стороны президента, Чики (Бегиристайна) и каждого, и я почувствовал, что должен заключить новый контракт", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".
22.11.2024 10:00
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как та белоснежка на диване в окружении ниггеров, такая же радость на лице
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Истинный голубой. За голубых болеют только голубын
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Кому он поёт каждый год?! Ты думал только как подольше пристроить свой лысый анус к петушиной помойке своей голубой
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