Гвардиола: "Много думал о том, чтобы уйти"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что всерьез помышлял об уходе из клуба в конце сезона.

Перед этим международным перерывом "Сити" потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Гвардиолы.

На этом отрезке "Сити" столкнулся с эпидемией травм, и Гвардиола понял, что он просто не может бросить свой клуб. В результате Хосеп заключил новый контракт до 2027 года.

"Я буду честен. С начала сезона я много думал о том, что этот сезон должен стать последним".

"Но в этот самый момент возникла такая ситуация. Мы столкнулись с проблемами в последний месяц, и я почувствовал, что это не время уходить. Я бы сказал, что я не хотел подводить клуб".

"Я обладаю верой со стороны президента, Чики (Бегиристайна) и каждого, и я почувствовал, что должен заключить новый контракт", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. closer 22.11.2024 12:33 # closer
    как та белоснежка на диване в окружении ниггеров, такая же радость на лице

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  2. xxa 22.11.2024 11:57 # xxa
    Истинный голубой. За голубых болеют только голубын

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  3. dmitkhar 22.11.2024 10:57 # dmitkhar
    Кому он поёт каждый год?! Ты думал только как подольше пристроить свой лысый анус к петушиной помойке своей голубой

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