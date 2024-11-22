Гвардиола: "Много думал о том, чтобы уйти"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что всерьез помышлял об уходе из клуба в конце сезона.

Перед этим международным перерывом "Сити" потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Гвардиолы.



На этом отрезке "Сити" столкнулся с эпидемией травм, и Гвардиола понял, что он просто не может бросить свой клуб. В результате Хосеп заключил новый контракт до 2027 года.



"Я буду честен. С начала сезона я много думал о том, что этот сезон должен стать последним".



"Но в этот самый момент возникла такая ситуация. Мы столкнулись с проблемами в последний месяц, и я почувствовал, что это не время уходить. Я бы сказал, что я не хотел подводить клуб".



"Я обладаю верой со стороны президента, Чики (Бегиристайна) и каждого, и я почувствовал, что должен заключить новый контракт", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".