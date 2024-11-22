"Вест Хэм" задумывается о приглашении Терзича

"Вест Хэм" задумывается о приглашении бывшего главного тренера дортмундской "Боруссии" Эдина Терзича на место Хулена Лопетеги.

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан решил не увольнять Лопетеги в этот международный перерыв, однако кредит доверят Хулена почти иссяк.



По слухам, два матча Премьер-Лиги на следующей неделе — против "Ньюкасла" и "Арсенала" — будут определяющими для Лопетеги.



По информации talkSPORT, если Лопетеги не удастся избежать увольнения, его место может занять Терзич, который ассистировал Славену Биличу в "Вест Хэме" с 2015 по 2017 год. Боссы лондонского клуба обсуждают между собой кандидатуру Эдина.



Предыдущим местом работы Терзича была "Боруссия", с которой он в прошлом сезоне занял пятое место в Бундеслиге и достиг финала Лиги Чемпионов. Затем Эдин внезапно покинул Дортмунд.