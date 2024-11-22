"Сити" подтвердил, что Гвардиола заключил новый контракт до 2027 года

"Манчестер Сити" официально подтвердил, что главный тренер Хосеп Гвардиола заключил новый контракт до лета 2027.

Предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже в конце этого сезона, и на "Этихад" существовали большие опасения, что Хосеп не останется на фоне дела о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и ухода спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна.



Однако Гвардиола сохранил верность "Сити", с которым он выиграл 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги, после своего назначения в 2016 году.



"Я чувствовал, что не могу уйти сейчас. Может быть, из-за четырех поражений подряд. Думаю, после четырех поражений подряд мы заслуживаем возможность отреагировать и попытаться изменить ситуацию. Думаю, мы заслуживаем быть здесь. Я не высокомерен, но это правда".



"Это мой девятый сезон сезон. Мы пережили так много удивительных моментов вместе. У меня действительно особенная связь с этим футбольным клубом. Надеюсь, теперь мы сможем добавить больше трофеев к тем, что уже выиграны. На этом будет мой фокус", — сообщил Гвардиола.