"Сити" подтвердил, что Гвардиола заключил новый контракт до 2027 года

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" официально подтвердил, что главный тренер Хосеп Гвардиола заключил новый контракт до лета 2027.

Предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже в конце этого сезона, и на "Этихад" существовали большие опасения, что Хосеп не останется на фоне дела о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и ухода спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна.

Однако Гвардиола сохранил верность "Сити", с которым он выиграл 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги, после своего назначения в 2016 году.

"Я чувствовал, что не могу уйти сейчас. Может быть, из-за четырех поражений подряд. Думаю, после четырех поражений подряд мы заслуживаем возможность отреагировать и попытаться изменить ситуацию. Думаю, мы заслуживаем быть здесь. Я не высокомерен, но это правда".

"Это мой девятый сезон сезон. Мы пережили так много удивительных моментов вместе. У меня действительно особенная связь с этим футбольным клубом. Надеюсь, теперь мы сможем добавить больше трофеев к тем, что уже выиграны. На этом будет мой фокус", — сообщил Гвардиола.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 08:00

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  1. zaeba1l 22.11.2024 09:35 # zaeba1l
    А куда ему собственно идти? Кому он нах нужен?

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  2. kundevil 22.11.2024 09:16 # kundevil
    Хороший ход со стороны Пепа

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  3. meshuggah 22.11.2024 08:12 # meshuggah
    король, ебырь подзалупалей

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  4. xxa 22.11.2024 08:02 # xxa
    Истинный голубой

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