Лоуренсон уверен, что Трент уйдет в "Реал"

Легенда "Ливерпуля" Марк Лоуренсон уверен, что этот сезон станет последним для защитника Трента Александер-Арнольда в мерсисайдском клубе.

Действующий контракт Александер-Арнольда по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, включая "Реал", куда его сватают наиболее настойчиво.



Лоуренсон, сыгравший свыше 350 матчей за "Ливерпуль", подозревает, что Александер-Арнольд уже контактирует с "Реалом", планируя свой переезд к другу Джуду Беллингему.



"Думаю, Трент даст своему контракту истечь. Думаю, весь мир знает, и это худший в мире секрет, что его большой приятель играет за "Реал".



"Он — умный парень, хорошо образованный. Он может взять и сказать: "Знаете, парни, я собираюсь играть в Испании". Почему бы и нет?"



"Потому что "Ливерпуль" не выигрывает Лигу Чемпионов каждый год, а "Реал" позволит ему расширить свои горизонты. Мне лишь грустно от того, что я все чаще и чаще слышу, буто он уже провел переговоры с "Реалом". Поэтому я не был бы удивлен".



"Конор Брэдли выглядит так, что станет действительно хорошим игроком на позиции Трента. Так что это не был бы конец света, не так ли?" — цитирует Лоуренсона Liverpool Echo.