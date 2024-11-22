Лоуренсон уверен, что Трент уйдет в "Реал"

Трент Александер-Арнольд Легенда "Ливерпуля" Марк Лоуренсон уверен, что этот сезон станет последним для защитника Трента Александер-Арнольда в мерсисайдском клубе.

Действующий контракт Александер-Арнольда по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, включая "Реал", куда его сватают наиболее настойчиво.

Лоуренсон, сыгравший свыше 350 матчей за "Ливерпуль", подозревает, что Александер-Арнольд уже контактирует с "Реалом", планируя свой переезд к другу Джуду Беллингему.

"Думаю, Трент даст своему контракту истечь. Думаю, весь мир знает, и это худший в мире секрет, что его большой приятель играет за "Реал".

"Он — умный парень, хорошо образованный. Он может взять и сказать: "Знаете, парни, я собираюсь играть в Испании". Почему бы и нет?"

"Потому что "Ливерпуль" не выигрывает Лигу Чемпионов каждый год, а "Реал" позволит ему расширить свои горизонты. Мне лишь грустно от того, что я все чаще и чаще слышу, буто он уже провел переговоры с "Реалом". Поэтому я не был бы удивлен".

"Конор Брэдли выглядит так, что станет действительно хорошим игроком на позиции Трента. Так что это не был бы конец света, не так ли?" — цитирует Лоуренсона Liverpool Echo.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Лоуренсон, Реал

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 22.11.2024 09:33 # zaeba1l
    Тот уйдет, этот уйдет.. Что за мания мусолить чьи-то планы, заглядывать в будущее?
    Пусть уходят - это нормально. Ничего вечного в жизни нет, не будет вечного состава ни в одной команде.

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  2. bmw-e34 22.11.2024 09:01 # bmw-e34
    Ну ладнаа

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  3. arsenverim 22.11.2024 08:21 # arsenverim
    Через сезон-два в Арсенал на повышение

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  4. tigerpool 22.11.2024 07:21 # tigerpool
    Жаль только не выручит клуб от этого трансфера ни гроша, а так пусть уходит, если прям сильно хочет. Может хочет повторить путь собрата Овена.

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