Лоуренсон уверен, что Трент уйдет в "Реал"
Легенда "Ливерпуля" Марк Лоуренсон уверен, что этот сезон станет последним для защитника Трента Александер-Арнольда в мерсисайдском клубе.
Действующий контракт Александер-Арнольда по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, включая "Реал", куда его сватают наиболее настойчиво.
Лоуренсон, сыгравший свыше 350 матчей за "Ливерпуль", подозревает, что Александер-Арнольд уже контактирует с "Реалом", планируя свой переезд к другу Джуду Беллингему.
"Думаю, Трент даст своему контракту истечь. Думаю, весь мир знает, и это худший в мире секрет, что его большой приятель играет за "Реал".
"Он — умный парень, хорошо образованный. Он может взять и сказать: "Знаете, парни, я собираюсь играть в Испании". Почему бы и нет?"
"Потому что "Ливерпуль" не выигрывает Лигу Чемпионов каждый год, а "Реал" позволит ему расширить свои горизонты. Мне лишь грустно от того, что я все чаще и чаще слышу, буто он уже провел переговоры с "Реалом". Поэтому я не был бы удивлен".
"Конор Брэдли выглядит так, что станет действительно хорошим игроком на позиции Трента. Так что это не был бы конец света, не так ли?" — цитирует Лоуренсона Liverpool Echo.
22.11.2024 07:00
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Последние комментарии:
Тот уйдет, этот уйдет.. Что за мания мусолить чьи-то планы, заглядывать в будущее?
Пусть уходят - это нормально. Ничего вечного в жизни нет, не будет вечного состава ни в одной команде.
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Ну ладнаа
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Через сезон-два в Арсенал на повышение
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Жаль только не выручит клуб от этого трансфера ни гроша, а так пусть уходит, если прям сильно хочет. Может хочет повторить путь собрата Овена.
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