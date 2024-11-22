Чего ждать от "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима

Руководство "Манчестер Юнайтед" созрело, чтобы уволить Эрика Тен Хага перед последней международной паузой в этом году. На смену голландцу приходит один из самых перпективных менеджеров Европы — португалец Рубен Аморим. Знакомимся с новым главным тренером "красных дьяволов" и его футбольной философией.

Трудно найти человека, который бы плохо отзывался о 39-летнем Рубене Амориме. Это обычное явление, когда в Премьер-Лигу приходит новый тренер с растущей репутацией (вы можете помнить такие же восторженные отзывы, когда в "Юнайтед" был назначен Эрик Тен Хаг), так что эти отзывы не гарантируют успеха.



Но Аморим, по общему признанию, за свою короткую тренерскую карьеру еще ни разу не потерпел неудачу. Если послушать тех, кто с ним работал, то в качестве объяснения его рекордов постоянно приводится то, как он налаживает контакт со своими игроками.



"Иногда он был почти как старший брат. Все уважают тренера, но у вас есть связь с ним, вы чувствуете, что можете говорить с ним обо всем".



У Тиаго Томаша больше причин благодарить Рубена Аморима, чем у других. Полузащитнику было 17 лет, когда Аморим пришел в "Спортинг" в 2020 году, и ему еще предстояло дебютировать в первой команде. Но Аморим дал ему шанс, и в следующем сезоне он стал основным игроком "Спортинга", который впервые за 19 лет выиграл титул португальского первенства.



"Его отношение и то, как он общается со своими игроками, — вот что делает самую большую разницу", — говорит Томаш. "Когда ты пользуешься доверием тренера, это дает тебе свободу, и ты не беспокоишься ни о чем. Ты должен играть, но он дает тебе спокойствие и командный дух, которого я никогда не чувствовал раньше".



Аморим получил работу в "Спортинге" после невероятно впечатляющих, феерически месяцев в "Браге", когда он, повысившись до главного тренера команды, работая ранее с дублем, принял испытывавшую трудности команду, в том числе благодаря 10-матчевой беспроигрышной серии, включавшей победы над "Порту" и "Бенфикой", а также над своими будущими работодателями — "Спортингом".



Он очень спокоен и воспринимает всех не только как профессионалов, но и как людей", — говорит полузащитник Франсержиу, игравший в той команде "Браги". "Он часто интересовался нашими семьями, проверял, как иностранные игроки приспосабливаются к жизни в Португалии".



Аморим старается создать ощущение равенства в своем составе, что можно проиллюстрировать парой примеров. Себастьян Коатес, капитан "Спортинга" на протяжении большей части пребывания Аморима в команде, пока летом он не уехал в уругвайский "Насьонал", рассказал ESPN Uruguay о том, как он относился к французскому защитнику-ветерану Жереми Матье, который был старше своего тренера, когда они работали вместе в Лиссабоне.



"Аморим был наиболее требователен к нему, когда приехал. Иногда ты подчиняешься старшим, но здесь мы все равны".



На другом конце этой шкалы находится полузащитник Бруну Ксадаш, с которым Аморим также работал в "Браге". К моменту прихода Рубена в 2019 году он выбыл на длительный срок из-за травмы, но он рассказал историю о том, как его вернули в коллектив.



"Это было на одной из тренировок перед игрой, в которой я не собирался выходить в старте. Я наблюдал за тем, как они отрабатывают комбинации, пока он не попросил меня начать исполнять прямые штрафные удары. Он настаивал и немного подталкивал меня, и я пошел исполнять один из них. Первый прямой штрафной я забил... Я пошел исполнять второй и снова забил, и третий подряд я забил снова. Он рассмеялся и сказал, чтобы я шел в душ".



Часто поднимается еще одна тема: общение с игроками. Рубен Аморим очень четко объясняет своим игрокам, как сказал недавно португальской газете Record Мортен Юльманн, нынешний капитан "Спортинга". "Он ясно говорит о своем видении, об игре, о том, как он видит ваш характер и как вы можете совершенствоваться. Он очень хорошо знает, как он может сделать своих игроков лучше. Как ему нужно относиться к одному игроку, а к другому — по-другому".



"Он всегда был искренен, открыто и ясно говорит о том, чего хочет для команды и игроков", — добавляет Ксадас. "Он прямолинеен, его идеи очень легко понять".



Слова — это одно. Но, возможно, лучшим показателем того, насколько близки к нему игроки, является то, что самый востребованный из них, похоже, связывает свое будущее с будущим Аморима. Виктор Дьекереш забил 66 голов в 67 матчах во всех соревнованиях с момента перехода из "Ковентри Сити" в 2023 году.



Прошлым летом он остался в "Спортинге", несмотря на большой интерес со стороны других клубов, и, по словам его агента Хасана Цетинкая, он принял это решение в основном из-за Аморима.



"Я бы сказал, что в данный момент очень важно знать, что будет с Рубеном Аморимом", — сказал он в апреле в интервью Record, говоря о перспективах отъезда шведского нападающего из Лиссабона. "Ведь мы приехали сюда именно из-за него. Мы должны знать, какие планы у "Спортинга".



Аморим присоединился к "Спортингу" 4 марта 2020 года. 8 марта он провел свой первый матч, выиграв 2:0 у "Авеша". 12 марта, как и в большинстве европейских лиг, португальский футбол был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Время было выбрано неудачно, но в этом были и свои плюсы: Аморим смог остановиться, подвести итоги, подумать о своих игроках, оценить, кто будет в его составе, а кто — нет. Одним из тех, кто извлек из этого пользу, стал Томаш, переведенный в первую команду из молодежного состава и дебютировавший, когда футбол возобновился.



Его молодость — Амориму было всего 35 лет, когда он пришел в "Спортинг", — можно рассматривать как потенциальный недостаток. Неопытность, наивность, отсутствие серьезности. Но можно тут видеть и преимущество. Когда ты все еще принадлежишь к тому же поколению, что и большинство игроков, или даже всего на десятилетие старше их, а не на 30-40 лет, то теоретически у тебя больше шансов найти с ними общий язык.



"Это то, что я заметил: не только с ним, но и вообще с молодыми тренерами — у них больше отношений с игроками, больше личного контакта и общения", — объясняет Томаш. Я также работал с Себастьяном Хенессом в "Штутгарте", и у него тоже была такая связь и отношения с игроками. В современном футболе люди адаптируются, и молодые тренеры делают это проще. Благодаря этому они могут лучше понимать игроков".



Игроки "Юнайтед" могут рассчитывать на тяжелую работу на тренировочной площадке. "Он работает над тобой", — сказал в интервью газете Independent в 2022 году Маркус Эдвардс, английский полузащитник, процветавший под руководством Аморима в "Спортинге". "Он заставляет тебя стремиться быть лучшей версией себя. Он постоянно разговаривал со мной на тренировках, приучая меня к системе и манере игры команды".



Франсержиу подтверждает это: "Он шутил, что мы страдаем в будние дни, чтобы потом улыбаться на выходных".



Бытует мнение, что Аморим недостаточно гибок в тактическом плане, и в какой-то степени это правда: он редко отходит от какой-то версии расстановки 3-4-3, но его бывшие игроки оспаривают идею о том, что он догматичен или одномерен.



"Говорят, что нет плана Б, но его идея заключается в том, чтобы использовать одну и ту же систему с вариантами", — сказал Коатес португальской спортивной газете A Bola. "Переменные — это игроки".



Томаш, который сейчас успешно выступает за "Вольфсбург" в Бундеслиге, добавляет, что Аморим не является догматиком, как Марсело Бьелса или Анге Постекоглу, но будет адаптироваться и менять свой подход, если сочтет это уместным в данной ситуации. "Технически он обычно играет по той же системе, но вы видите новую динамику и новые движения, хотя это та же самая система", — говорит он. "В некоторых матчах мы не играли в красивый футбол — иногда мы были прагматичны и прямы, и хорошо защищались".



Во время матчей он старается не руководить командой со стороны, в основном потому, что пытается подготовить игроков ко всем возможным событиям, чтобы они инстинктивно реагировали на изменения в игре.



"Он всегда хочет убедиться, что все готово на 100 процентов к каждой игре", — сказал Дьекереш в интервью Record в декабре прошлого года. "Он всегда хочет убедиться, что мы знаем, что нам нужно делать в каждом конкретном матче. Он также всегда знает, что нужно делать тактически, как в атаке, так и в обороне".



"Он не тот тренер, который постоянно кричит", — добавляет Томаш. "Он вносит некоторые изменения и коррективы, но с ним все игроки точно знают, что делать в каждой фазе игры".



Ксадас добавляет еще одно уточнение к этой идее. "Он дает указания и идеи по игре, но при этом дает свободу таланту игрока. Когда ты выходишь с ним на поле, ты знаешь все, что должен делать в каждый момент игры".



Учитывая, что на пути к "Юнайтед" было не так много неровностей, пожалуй, самое интересное в перспективах Аморима в "Юнайтед" — это то, что происходит, когда что-то идет не так.



По словам Бруну Симау, который играл с Аморимом в "Каса Пиа" (где он работал до перехода в "Брагу") и знает его с детства, Рубен старается держать свой гнев подальше от игроков.



"Он знает, что не может плохо реагировать", — сказал Симау в интервью The Athletic. "Потому что это передастся его игрокам, и он может плохо реагировать внешне, но своим игрокам он дает понять, что все нормально. Не злитесь, не напрягайтесь, делайте то, что знаете и умеете — таков его посыл к футболистам".



"Его не приводят в бешенство поражения. Он спокоен в своих словах, выражении лица и позе. Вы не увидите, чтобы он ругался или швырялся вещами. Я думаю, он из той же школы, что и Абель Феррейра и Пеп Гвардиола. Независимо от того, выигрывают они или проигрывают, они остаются на одном уровне. Он точно знает, что нужно делать его игрокам".



Возможно, это не очень хорошо для его кровяного давления, но, похоже, Аморим принял сознательное решение держать свой гнев под контролем: в отличие от его самого значительного предшественника, на "Олд Траффорд" не будет много моментов с феном. Однако не стоит разговаривать с ним сразу после поражения.



"Вы видите это на его лице, когда он проигрывает", — говорит Симау. "Иногда я разговариваю с его матерью и говорю, что мне очень нужно поговорить с Рубеном. Она говорит: "Бруну, я знаю, что с ним можно разговаривать только на следующий день. В день игры — ни в коем случае, я оставляю его в покое, потому что он злится и может плохо отреагировать".



Похоже, "Юнайтед" нашел достойну замену Тен Хагу. Воплотится ли это в успех, кто знает? Но что кажется несомненным, так это то, что они сделали свое самое интересное назначение в эру после Алекса Фергюсона.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru