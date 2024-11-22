Де Мос раскритиковал работу Тен Хага в МЮ

Бывший главный тренер "Аякса" и ПСВ Ад Де Мос обрушился с критикой на уволенного из "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Едва оставшись без работы, Тен Хаг был назван возможным сменщиком Рональда Кумана во главе сборной Голландии. Однако завершивший карьеру Де Мос считает, что Эрик не заслуживает этой должности после такого печального опыта в "Юнайтед".



"Тен Хаг не заслужил такой уж репутации, чтобы рассматривать его для работы со сборной. Он почти ничего не показал в "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг смог купить игроков на 600 миллионов евро. Он принял так много ошибочных решений".



"Никогда нельзя приглашать так много голландских игроков и игроков из своего бывшего клуба. Конечно, Эредивизия — это другой уровень, нежели Премьер-Лига. Он сделал себя уязвимым, используя лишь свою старую сеть контактов".



"Его футбол не заслуживал того, чтобы за ним смотреть. Он был 14-м в лиге и не мог победить "Твенте" в Лиге Европы".



"Думаю, для работы со сборной больше бы подошел Арне Слот. Ему даже не нужно увольняться из "Ливерпуля" ради этого, он мог бы совмещать", — цитирует Де Моса TEAMtalk.