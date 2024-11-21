"Ювентус" хочет арендовать Чилуэлла в январе

Итальянский "Ювентус" заинтересован в аренде левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла на вторую половину этого сезона.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска с самого начала дал понять, что Чилуэлл не входит в его планы, однако Бен не смог покинуть "Стэмфорд Бридж" минувшим летом.



Впоследствии 27-летний англичанин был восстановлен в качестве игрока первой команды "Челси", но в этом сезоне сыграл лишь 45 минут во всех соревнованиях.



Тот тайм пришелся на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Барроу" в сентябре. Что касается игр Премьер-Лиги, то Чилуэлл даже ни разу не попадал в заявку "Челси".



Как сообщает Tuttosport, ослабленный травмами в оборонительной линии "Ювентус" готов обеспечить Чилуэлла игровой практикой во второй половине сезона.



"Ювентус" хочет арендовать Чилуэлла и готов взять на себя часть зарплаты Бена.