Хюрцелер назвал, в чем они похожи с Клоппом

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер назвал единственный параметр, по которому он схож с бывшим наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Возглавив "Брайтон" минувшим летом, Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории Премьер-Лиги. Сейчас подопечные 31-летнего немца занимают шестое место, в своем последнем матче одержав победу 2:1 над "Манчестер Сити".



Хюрцелера уже сравнивают с Клоппом, однако Фабиан признает, что ему еще далеко до своего легендарного соотечественника.



"В Англии меня уже сравнивают с Юргеном — и мы можем оставить это в покое, потому что он был гораздо успешнее и провел уникальную карьеру".



"Единственное уместное сравнение — это то, что мы немного нарастили себе волосы!" — сообщил Хюрцелер Bild.