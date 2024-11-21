Хюрцелер назвал, в чем они похожи с Клоппом
Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер назвал единственный параметр, по которому он схож с бывшим наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Возглавив "Брайтон" минувшим летом, Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории Премьер-Лиги. Сейчас подопечные 31-летнего немца занимают шестое место, в своем последнем матче одержав победу 2:1 над "Манчестер Сити".
Хюрцелера уже сравнивают с Клоппом, однако Фабиан признает, что ему еще далеко до своего легендарного соотечественника.
"В Англии меня уже сравнивают с Юргеном — и мы можем оставить это в покое, потому что он был гораздо успешнее и провел уникальную карьеру".
"Единственное уместное сравнение — это то, что мы немного нарастили себе волосы!" — сообщил Хюрцелер Bild.
21.11.2024 22:00
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Тем, что оба - немецкие пё*ды
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