Хюрцелер назвал, в чем они похожи с Клоппом

Фабиан Хюрцелер Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер назвал единственный параметр, по которому он схож с бывшим наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Возглавив "Брайтон" минувшим летом, Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории Премьер-Лиги. Сейчас подопечные 31-летнего немца занимают шестое место, в своем последнем матче одержав победу 2:1 над "Манчестер Сити".

Хюрцелера уже сравнивают с Клоппом, однако Фабиан признает, что ему еще далеко до своего легендарного соотечественника.

"В Англии меня уже сравнивают с Юргеном — и мы можем оставить это в покое, потому что он был гораздо успешнее и провел уникальную карьеру".

"Единственное уместное сравнение — это то, что мы немного нарастили себе волосы!" — сообщил Хюрцелер Bild.


Метки Брайтон, Клопп, тренеры, Хюрцелер

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2024 22:00

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