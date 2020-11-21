"Ньюкасл" всерьез задумался о строительстве нового стадиона

"Ньюкасл" всерьез рассматривает возможность строительства нового стадиона вместо "Сент Джеймс Парк".

"Ньюкасл" задумался о более просторном стадионе после того, как Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел "сорок".



До сих пор считалось, что абсолютный приоритет "Ньюкасла" в этом вопросе — расширение "Сент-Джеймс Парк", который сейчас вмещает немногим более 52,000 зрителей.



Однако Sky Sports утверждает, что "Ньюкасл" "серьезно" рассматривает возможность постройки совершенно нового стадиона.



Предварительные расчеты показывают, что строительство новой арены позволит "Ньюкаслу" увеличить свои доходы от проведения матчей вдвое.