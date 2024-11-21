Мареска: "Связка Палмера и Фелиша — цель на будущее"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что ставит перед собой цель на будущее создать связку из Коула Палмера и Жоау Фелиша.

В этом сезоне Палмер и Фелиш еще не выходили в стартовом составе "Челси" одновременно, а на Лигу Европы, где Жоау в основном получает игровое время, Коу не заявлен.



Однако Мареска видит перспективу у этой связки, считая, что Фелиш может стать достойным партнером для Палмера.



"Да, это может быть целью на будущее. Посмотреть, как они играют вместе. Международный перерыв — это хорошо. Хорошо прежде всего для тех, кто не ездил в свои сборные, потому что они могут восстановиться. А также для некоторых, кто ездил в свои сборные, вроде Жоау, который великолепно себя проявил".



"Но Жоау хорош с первого дня здесь. Единственная проблема — найти баланс, когда мы стараемся готовиться к матчам. Мы и все клубы всегда немного гадаем, потому что мы не знаем, в каком состоянии они вернутся", — цитирует Мареску Evening Standard.