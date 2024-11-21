Мареска: "Связка Палмера и Фелиша — цель на будущее"

Жоау Фелиш и Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что ставит перед собой цель на будущее создать связку из Коула Палмера и Жоау Фелиша.

В этом сезоне Палмер и Фелиш еще не выходили в стартовом составе "Челси" одновременно, а на Лигу Европы, где Жоау в основном получает игровое время, Коу не заявлен.

Однако Мареска видит перспективу у этой связки, считая, что Фелиш может стать достойным партнером для Палмера.

"Да, это может быть целью на будущее. Посмотреть, как они играют вместе. Международный перерыв — это хорошо. Хорошо прежде всего для тех, кто не ездил в свои сборные, потому что они могут восстановиться. А также для некоторых, кто ездил в свои сборные, вроде Жоау, который великолепно себя проявил".

"Но Жоау хорош с первого дня здесь. Единственная проблема — найти баланс, когда мы стараемся готовиться к матчам. Мы и все клубы всегда немного гадаем, потому что мы не знаем, в каком состоянии они вернутся", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Мареска, Палмер, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 323

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 21.11.2024 21:01 # ganinilyha
    Феликсу всего 25, сейчас сезончик мясом обрастёт и будут трахать эй пи эл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: