Постекоглу поддержал Бентанкура

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поддержал своего полузащитника Родриго Бентанкура, дисквалифицированного на семь матчей за расизм.

Данную дисквалификацию и штраф на 100,000 фунтов Бентанкур, напомним, схлопотал от FA за расистскую шутку насчет своего капитана Сона Хен Мина.



По словам Постекоглу, Бентанкур действительно совершил ошибку и это признает, однако Анге считает, что 27-летний уругваец был наказан слишком сурово.



"Я полностью поддерживаю решение клуба подать апелляцию на срок дисквалификации. Я предварительно разговаривал с ним (перед вердиктом FA), и он понимал, что совершил ошибку, и был готов принять наказание, каким бы оно ни было".



"Мы как клуб поддержим его, потому что я знаю его, и одна вещь неоспорима: он — выдающийся человек, выдающийся партнер по команде и человек с характером высочайшего уровня", — сообщил Постекоглу Sky Sports.