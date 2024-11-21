Рис Джеймс снова травмирован

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс снова выбыл из строя, получив травму задней поверхности бедра.

Джеймс только 20 октября сыграл свой первый матч в этом сезоне. Но надолго Риса не хватило. Еще трижды появившись на футбольном поле, 24-летний защитник угодил в лазарет.

Теперь Джеймс пропустит выезд к "Лестеру" в ближайшую субботу, однако главный тренер "Челси" Энцо Мареска не ожидает, что Рис выбыл надолго.

"У нас только один травмированный игрок, и это Рис, который, к сожалению, почувствовал небольшой дискомфорт на тренировке пару дней назад, и мы не хотим рисковать в этот уикенд".

"Это задняя поверхность бедра, мышечная проблема. Мы не знаем, сколько времени это займет. Давайте посмотрим. Несомненно, мы хотим, чтобы он дольше оставался в строю. В данный момент этого не происходит, но мы надеемся на это".

"Он недоступен на этот уикенд, но мы надеемся, он сможет скоро вернуться. Наверное, ему будет сложно вернуться к матчу Лиги Конференций (в следующий четверг), но, надеюсь, вскоре это произойдет", — цитирует Мареску BBC.




Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 441

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  1. gameboy 21.11.2024 18:51 # gameboy
    До Диаби все равно далеко

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  2. danyar 21.11.2024 18:46 # danyar
    Пора на выход и рюкзаком

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  3. popovrtr 21.11.2024 18:28 # popovrtr
    11.07.2023 13:31 #
    meshuggah

    Джеймс хоть и молодой, но батька по менталитету
    (ответить)
    11.07.2023 13:47 #
    animadora

    Отличный кэп будет.
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    11.07.2023 14:14 #
    heyoung

    Мудрика кэпом надо сделать
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    11.07.2023 14:38 #
    gucman

    Вот это я понимаю - будущая легенда, не то, что чмаунты и хуяверцы
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    11.07.2023 15:09 #
    s8menn

    Топарик будет заносить в этом сезоне железно
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    11.07.2023 17:09 #
    chelsiukpro

    Джеймс будешь сто процентов. В этом сезоне вице капитаном Пакет сделает!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101490/?c=1

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  4. standard 21.11.2024 18:22 # standard
    пора заканчивать карьеру

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