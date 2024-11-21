Рис Джеймс снова травмирован

Капитан "Челси" Рис Джеймс снова выбыл из строя, получив травму задней поверхности бедра.

Джеймс только 20 октября сыграл свой первый матч в этом сезоне. Но надолго Риса не хватило. Еще трижды появившись на футбольном поле, 24-летний защитник угодил в лазарет.



Теперь Джеймс пропустит выезд к "Лестеру" в ближайшую субботу, однако главный тренер "Челси" Энцо Мареска не ожидает, что Рис выбыл надолго.



"У нас только один травмированный игрок, и это Рис, который, к сожалению, почувствовал небольшой дискомфорт на тренировке пару дней назад, и мы не хотим рисковать в этот уикенд".



"Это задняя поверхность бедра, мышечная проблема. Мы не знаем, сколько времени это займет. Давайте посмотрим. Несомненно, мы хотим, чтобы он дольше оставался в строю. В данный момент этого не происходит, но мы надеемся на это".



"Он недоступен на этот уикенд, но мы надеемся, он сможет скоро вернуться. Наверное, ему будет сложно вернуться к матчу Лиги Конференций (в следующий четверг), но, надеюсь, вскоре это произойдет", — цитирует Мареску BBC.