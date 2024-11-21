Рис Джеймс снова травмирован
Капитан "Челси" Рис Джеймс снова выбыл из строя, получив травму задней поверхности бедра.
Джеймс только 20 октября сыграл свой первый матч в этом сезоне. Но надолго Риса не хватило. Еще трижды появившись на футбольном поле, 24-летний защитник угодил в лазарет.
Теперь Джеймс пропустит выезд к "Лестеру" в ближайшую субботу, однако главный тренер "Челси" Энцо Мареска не ожидает, что Рис выбыл надолго.
"У нас только один травмированный игрок, и это Рис, который, к сожалению, почувствовал небольшой дискомфорт на тренировке пару дней назад, и мы не хотим рисковать в этот уикенд".
"Это задняя поверхность бедра, мышечная проблема. Мы не знаем, сколько времени это займет. Давайте посмотрим. Несомненно, мы хотим, чтобы он дольше оставался в строю. В данный момент этого не происходит, но мы надеемся на это".
"Он недоступен на этот уикенд, но мы надеемся, он сможет скоро вернуться. Наверное, ему будет сложно вернуться к матчу Лиги Конференций (в следующий четверг), но, надеюсь, вскоре это произойдет", — цитирует Мареску BBC.
21.11.2024 18:00
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Последние комментарии:
До Диаби все равно далеко
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Пора на выход и рюкзаком
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11.07.2023 13:31 #
meshuggah
Джеймс хоть и молодой, но батька по менталитету
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11.07.2023 13:47 #
animadora
Отличный кэп будет.
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11.07.2023 14:14 #
heyoung
Мудрика кэпом надо сделать
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11.07.2023 14:38 #
gucman
Вот это я понимаю - будущая легенда, не то, что чмаунты и хуяверцы
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11.07.2023 15:09 #
s8menn
Топарик будет заносить в этом сезоне железно
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11.07.2023 17:09 #
chelsiukpro
Джеймс будешь сто процентов. В этом сезоне вице капитаном Пакет сделает!
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Источник: http://fapl.ru/posts/101490/?c=1
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пора заканчивать карьеру
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