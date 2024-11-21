У Ван Нистелроя есть три варианта в Премьер-Лиге

Три клуба Премьер-Лиги рассматривают Рууда Ван Нистелроя на должность главного тренера.

Отработав четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед", Ван Нистелрой, бывший ассистент уволенного Эрика Тен Хага, был вынужден покинуть клуб с "Олд Траффорд".



Дело в том, что новый рулевой "Юнайтед" Рубен Аморим не нашел Ван Нистелрою места в своем штабе, предпочтя позвать своих проверенных помощников по "Спортингу".



Ван Нистелроя связывали с работой в "Ковентри" из Чемпионшипа, однако Football Insider утверждает, что 48-летний голландец может найти пристанище уровнем выше.



Ван Нистелрой находится на радаре у "Саутгемптона", "Вулверхэмптона" и "Кристал Пэлас" — все три этих клуба сейчас располагаются в зоне вылета Премьер-Лиги и задумываются о расставании с Расселлом Мартином, Гари О'Нилом и Оливером Гласнером, соответственно.



Сам Ван Нистелрой чувствует, что сможет проявить себя на уровне Премьер-Лиги, и готов принять предложение, если оное ему поступит.