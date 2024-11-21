Дьекереш получил совет перейти в "Арсенал"

Андерс Лимпар, бывший советник Виктора Дьекереша, рекомендовал нападающему лиссабонского "Спортинга" перейти в "Арсенал".

Дьекереш забил уже 32 гола за клуб и сборную Швеции в этом сезоне, включая покер против Азербайджана в Лиге Наций ранее на этой неделе.



Дьекереш стал лакомой целью для ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед", однако Лимпар хочет видеть своего соотечественника в "Арсенале", за который он сам выступал с 1990 по 1994 год.



"Я очень хорошо знаю Дьекереша в личном плане, я своего рода был его советником, когда он играл за "Броммапойкарну", был для него и для Людвига Аугустинссона. Поэтому я много разговаривал с ним о профессиональной жизни".



"Этот нападающий обладает огромным трудолюбием и забивает много голов. Если "Арсенал" собирается его купить, тогда он определенно позвонит мне. Было бы сногсшибательно увидеть его в "Арсенала".



"Он выполняет такой объем работы, он носится по полю словно безумец. Когда у Виктора не идет игра, он прикладывает усилия, чтобы исправить это, совершая некомфортные для соперников рывки".



"Когда у других нападающих топ-уровня не ладится игра, они не так упорно трудятся на команду, они берегут свою энергию. Виктор никогда не бережет свою энергию. Когда у него что-то не получается, он втягивается в игру за счет упорной работы, и поэтому он так хорош", — сообщил Лимпар FotbollDirekt.