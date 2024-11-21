Дини не считает Салаха игроком мирового уровня

Мохамед Салах Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что не считает звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха игроком мирового уровня.

Салах великолепно начал новый сезон, поднявшись на восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.

Дини признает высокую эффективность Салаха, но все ж считает, что 32-летний египтянин не дотягивает до уровня игроков вроде нападающего "Реала" Винисиуса.

"Думаю, Мохамед Салах — превосходный игрок, он является важной частью "Ливерпуля", и они никогда не должны были доводить до этой ситуации (с истекающим контрактом)".

"Но я понимаю, что у них есть финансовая структура, которой они хотят придерживаться".

"Я просто не думаю, что он является игроком мирового уровня, и я всегда придерживался этого мнения".

"Мировой уровень — это лишь мнение. Для меня игроки мирового уровня — это те, на кого, как я бы хотел, походили мои дети. Если бы мои дети хотели быть нападающими, я бы сказал им равняться на Винисиуса, нежели на Мохамеда Салаха".

"Салах забивает, забивает невероятное количество голов, он очень эффективен, но просто таково мое мнение".

"Наверное, он бы повернулся и сказал: "Кто, черт возьми, этот Трой?" И это было бы справедливо, но таково мое мнение", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки Дини, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 694

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Последние комментарии:




  1. electric 21.11.2024 16:36 # electric
    Ах ах ах. Забавляет этот геецефал. Спасибо за настроение, гыгы.

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  2. szobo88 21.11.2024 16:33 # szobo88
    Трою Дини надо к врачу сходить, уже не первый раз несет подобную хрень.

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  3. standard 21.11.2024 15:51 # standard
    ветка горения портовых обрыганов

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  4. sufferwell 21.11.2024 15:50 # sufferwell
    Все никак эта обезьяна Дини не уймётся...

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  5. madscouser 21.11.2024 15:41 # madscouser
    Главное, чтобы твои дети не стремились быть похожими на такого ноунейма как ты &#128513;

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  6. skydreams 21.11.2024 15:35 # skydreams
    Дини этот тот ещё клоун

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  7. xxa 21.11.2024 15:33 # xxa
    А кто этот свинтус

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  8. closer 21.11.2024 15:19 # closer
    опять фотографа ростом с куклу где-то нашли

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  9. uyga 21.11.2024 15:15 # uyga
    Да что этот негр себе позволяет?

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  10. seregaball 21.11.2024 15:08 # seregaball
    Чёрный, черного поддерживает

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