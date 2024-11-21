Дини не считает Салаха игроком мирового уровня

Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что не считает звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха игроком мирового уровня.

Салах великолепно начал новый сезон, поднявшись на восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.



Дини признает высокую эффективность Салаха, но все ж считает, что 32-летний египтянин не дотягивает до уровня игроков вроде нападающего "Реала" Винисиуса.



"Думаю, Мохамед Салах — превосходный игрок, он является важной частью "Ливерпуля", и они никогда не должны были доводить до этой ситуации (с истекающим контрактом)".



"Но я понимаю, что у них есть финансовая структура, которой они хотят придерживаться".



"Я просто не думаю, что он является игроком мирового уровня, и я всегда придерживался этого мнения".



"Мировой уровень — это лишь мнение. Для меня игроки мирового уровня — это те, на кого, как я бы хотел, походили мои дети. Если бы мои дети хотели быть нападающими, я бы сказал им равняться на Винисиуса, нежели на Мохамеда Салаха".



"Салах забивает, забивает невероятное количество голов, он очень эффективен, но просто таково мое мнение".



"Наверное, он бы повернулся и сказал: "Кто, черт возьми, этот Трой?" И это было бы справедливо, но таково мое мнение", — сообщил Дини talkSPORT.