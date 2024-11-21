"Арсенал" готов продать трех игроков в январе

Александр Зинченко и Габриэль Жезус "Арсенал" определил трех своих игроков, которых готов продать в зимнее трансферное окно.

По информации Football Insider, этими тремя игроками являются защитники Александр Зинченко с Кираном Тирни и нападающий Габриэль Жезус.

Зинченко и Тирни находятся на периферии планов главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, тогда как Жезус совершенно растерял форму в этом сезоне, не забив ни одного гола в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Продажа этих игроков позволила бы "Арсеналу" разгрузить свою зарплатную ведомость, а также высвободить средства для укрепления состава на вторую половину сезона.


Метки Арсенал, Жезус, Зинченко, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2024 14:00

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  1. ray-black 21.11.2024 15:28 # ray-black
    ВСУ готовы выкупить контракт Зины за мешок сухарей

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  2. bes-ter 21.11.2024 15:12 # bes-ter
    Хозлофобы чертовы... бедного хохла грязной тряпкой погонят, ну ничего, ТЦК уже рады.

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  3. murad-gasanov 21.11.2024 14:44 # murad-gasanov
    04.07.2022 11:09 #
    yxaxaxaxaxa

    правильно сделал , так шансов больше на кубок ЛЧ
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    Источник: http://fapl.ru/posts/94143/?c=1

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  4. murad-gasanov 21.11.2024 14:43 # murad-gasanov
    Зачем их покупали?

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  5. chelsea88 21.11.2024 14:30 # chelsea88
    Помнится как калониры-гейгуннеры обмазавшись говнов яро надрачивали на эти трансферы))

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  6. gary47 21.11.2024 14:03 # gary47
    Ну и кто захочет приобрести эту вечно ноющую бразильскую морду?)))

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