"Арсенал" готов продать трех игроков в январе
"Арсенал" определил трех своих игроков, которых готов продать в зимнее трансферное окно.
По информации Football Insider, этими тремя игроками являются защитники Александр Зинченко с Кираном Тирни и нападающий Габриэль Жезус.
Зинченко и Тирни находятся на периферии планов главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, тогда как Жезус совершенно растерял форму в этом сезоне, не забив ни одного гола в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Продажа этих игроков позволила бы "Арсеналу" разгрузить свою зарплатную ведомость, а также высвободить средства для укрепления состава на вторую половину сезона.
21.11.2024 14:00
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ВСУ готовы выкупить контракт Зины за мешок сухарей
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Хозлофобы чертовы... бедного хохла грязной тряпкой погонят, ну ничего, ТЦК уже рады.
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04.07.2022 11:09 #
yxaxaxaxaxa
правильно сделал , так шансов больше на кубок ЛЧ
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Источник: http://fapl.ru/posts/94143/?c=1
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Зачем их покупали?
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Помнится как калониры-гейгуннеры обмазавшись говнов яро надрачивали на эти трансферы))
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Ну и кто захочет приобрести эту вечно ноющую бразильскую морду?)))
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