"Арсенал" готов продать трех игроков в январе

"Арсенал" определил трех своих игроков, которых готов продать в зимнее трансферное окно.

По информации Football Insider, этими тремя игроками являются защитники Александр Зинченко с Кираном Тирни и нападающий Габриэль Жезус.



Зинченко и Тирни находятся на периферии планов главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, тогда как Жезус совершенно растерял форму в этом сезоне, не забив ни одного гола в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Продажа этих игроков позволила бы "Арсеналу" разгрузить свою зарплатную ведомость, а также высвободить средства для укрепления состава на вторую половину сезона.