Никол: "Без Гравенберха "Ливерпуль" не был бы на вершине лиги"
Легенда "Ливерпуля" Стив Никол заявил, что без полузащитника Райана Гравенберха "красные" не занимали бы первое место в Премьер-Лиге.
Не сумев укрепить опорную зону минувшим летом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот стал использовать на этой позиции Гравенберха.
Гравенберх блестяще раскрылся в новой для себя роли и теперь, как считает Никол, является самым важным игроком "Ливерпуля".
"Он является самым важным элементом команды Арне Слота. По сути они выглядели командой с большой дырой в центре поля, и им нужно было это восполнить".
"Они пытались совершить пару приобретений в эту зону, ничего не вышло, и Гравенберх начал там играть".
"Я бы предположил, что без Граверберха "Ливерпуль", возможно, не был бы на вершине лиги. Настолько он важен", — цитирует Никола Liverpool Echo.
21.11.2024 13:00
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