Никол: "Без Гравенберха "Ливерпуль" не был бы на вершине лиги"

Легенда "Ливерпуля" Стив Никол заявил, что без полузащитника Райана Гравенберха "красные" не занимали бы первое место в Премьер-Лиге.

Не сумев укрепить опорную зону минувшим летом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот стал использовать на этой позиции Гравенберха.



Гравенберх блестяще раскрылся в новой для себя роли и теперь, как считает Никол, является самым важным игроком "Ливерпуля".



"Он является самым важным элементом команды Арне Слота. По сути они выглядели командой с большой дырой в центре поля, и им нужно было это восполнить".



"Они пытались совершить пару приобретений в эту зону, ничего не вышло, и Гравенберх начал там играть".



"Я бы предположил, что без Граверберха "Ливерпуль", возможно, не был бы на вершине лиги. Настолько он важен", — цитирует Никола Liverpool Echo.