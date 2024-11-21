Агент подтвердил, что Антони мог заменить Салаха в "Ливерпуле"

Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Антони подтвердил, что его клиент мог заменить Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".

На днях издание The Times опубликовало материал о том, что бывший главный тренер "Юнайтед" Юрген Клопп задумывался о покупке Антони у "Аякса" летом 2022, опасаясь уходом Салаха.



По словам агента Джуниора Педросо, Антони действительно мог перейти в "Ливерпуль" вместо "Юнайтед", однако Салах этому помешал.



"Да, в основе этой истории правда. Это не так, что переговоры зашли в тупик, потому что в то время Салах продлил свой контракт с "Ливерпулем", и это сделало переход Антони в "Ливерпуль" невозможным", — цитирует Педросо Daily Mirror.