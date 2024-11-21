Четверо игроков покинули лазарет "Сити"
Четверо игроков "Манчестер Сити" возобновили тренировки после травм.
Напомним, перед этим международным перерывом "Сити" потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах — впервые с 2006 года.
На этом отрезке "Сити" очень страдал от травм, однако пауза на игры сборных помогла чемпионам Премьер-Лиги поправить ситуацию.
Как сообщает Evening Standard, на этой неделе к полноценным тренировкам вернулись защитники Джон Стоунс с Мануэлем Аканджи и полузащитники Кевин Де Брюйне с Джеком Грилишем.
Ожидается, что все четверо смогут принять участие в домашнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.
21.11.2024 10:00
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