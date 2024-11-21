Аморим хочет вернуть Гомеса в "Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поддержал идею о возвращении в клуб полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса.

Будучи продуктом академии "Юнайтед", Гомес устал ждать своего шанса в первой команде "красных дьяволов" и в 2020 году отправился свободным агентом в "Лилль".



В "Лилле" 24-летний Гомес значительно вырос в профессиональном плане и даже стал вызываться в сборную Англии.



Сейчас от контракта Гомеса остается менее года, и уже с января Эйнджел сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Этой ситуацией надеются воспользоваться спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс, вернув Гомеса в родной клуб бесплатно следующим летом.



По информации The Sun, Аморим поддержал инициативу Эшуорта и Уилкокса, поскольку сам является давним поклонником таланта Гомеса. Однако "Юнайтед" все еще может столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Тоттенхэм".