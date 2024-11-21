Эндрика не будет в "Саутгемптоне"

Нападающий испанского "Реала" Эндрик не перейдет в "Саутгемптон" в январе.

В этом сезоне Эндрик еще попадал в стартовый состав "Реала" в рамках Ла Лиги, лишь восемь раз выходя на замену.



Ранее на этой неделе издание Sport сообщило, что "Саутгемптон" находится среди клубов, выразивших желание арендовать Эндрика в январе, обеспечив 18-летнего бразильца регулярной игровой практикой.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что слухи о переходе Эндрика в "Саутгемптон" не имеют под собой основания. Юниор вообще не планирует покидать Мадрид в январе.



Добавим, "Реал" только минувшим летом приобрел Эндрика у "Палмейраса" за 60 миллионов фунтов.