Эндрика не будет в "Саутгемптоне"
Нападающий испанского "Реала" Эндрик не перейдет в "Саутгемптон" в январе.
В этом сезоне Эндрик еще попадал в стартовый состав "Реала" в рамках Ла Лиги, лишь восемь раз выходя на замену.
Ранее на этой неделе издание Sport сообщило, что "Саутгемптон" находится среди клубов, выразивших желание арендовать Эндрика в январе, обеспечив 18-летнего бразильца регулярной игровой практикой.
Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что слухи о переходе Эндрика в "Саутгемптон" не имеют под собой основания. Юниор вообще не планирует покидать Мадрид в январе.
Добавим, "Реал" только минувшим летом приобрел Эндрика у "Палмейраса" за 60 миллионов фунтов.
21.11.2024 08:00
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