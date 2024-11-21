"Сити" предложит Холанду новый контракт на 100 млн. фунтов

Решив вопрос с будущим своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, теперь "Манчестер Сити" собирается предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт стоимостью 100 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе стало известно, что Гвардиола согласился продлить свой истекающий в конце сезона контракт на 12 месяцев — до лета 2026.



Теперь "Сити" сосредоточится на переговорах с Холандом, который забил 105 голов за клуб после своего перехода из дортмундской "Боруссии" летом 2022.



У Холанда остается еще два с половиной года по действующему контракту с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю, однако "Сити" надеется связать будущее Эрлинга на четыре-пять следующих лет, сообщает The Sun.



Благодаря новому контракту 24-летний норвежец сможет увеличить свою зарплату за пределы 20 млн. фунтов в год и стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.



Новый контракт позволит "Сити" оградить Холанда от интереса "Реала" и "Барселоны", куда бомбардира "горожан" настойчиво сватают.