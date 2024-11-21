"Вулверхэмптон" ищет центрального защитника

"Вулверхэмптон" определил приглашение центрального защитника своей приоритетной задачей на зимнее трансферное окно.

В 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" пропустил 27 голов — больше всех в дивизионе.



При этом в остатке сезона главный тренер "волков" Гари О'Нил уже не сможет рассчитывать на Йерсона Москеру, который получил серьезную травму колена против "Астон Виллы" в сентябре.



В данный момент О'Нил может полагаться лишь на трех центральных защитников: Крейга Доусона, Сантьяго Буэно и Тоти Гомеса.



Решить эту проблему, сообщает The Telegraph, "Вулверхэмптон" собирается с помощью выхода на трансферный рынок в январе. "Волки" до сих пор не заменили Макса Килмена, проданного в "Вест Хэм" за 40 миллионов фунтов минувшим летом.