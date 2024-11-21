"Сити" обратился к агентам Эдерсона
"Манчестер Сити" активизировал свой интерес к опорному полузащитнику итальянской "Аталанты" Эдерсону.
На этот международный перерыв наставник "Сити" Хосеп Гвардиола ушел с серией из четырех поражений подряд во всех турнирах, чего прежде еще не случалось в его тренерской карьере.
Главная причина этого спада — обилие травм, прежде всего — обладателя "Золотого мяча" Родри, который едва ли снова сыграет в этом сезоне.
Поэтому, как сообщает TEAMtalk, Гвардиола хочет приобрести опорника в январе, и на днях "Сити" установил контакт с агентами Эдерсона.
Эдерсон оказался польщен интересом "Сити", а идея выступать за одну из лучших команд в мире нравится ему, однако согласование трансфера 25-летнего бразильца обещает быть непростым.
"Аталанта" оценивает Эдерсона в 50 миллионов евро (42 млн. фунтов) и не собирается довольствоваться суммой меньше.
Помимо Эдерсона, на радаре у "Сити" находятся другие опорники: Адам Уортон из "Кристал Пэлас", Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" и Николо Барелла из "Интера".
21.11.2024 00:05
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