"Сити" обратился к агентам Эдерсона

"Манчестер Сити" активизировал свой интерес к опорному полузащитнику итальянской "Аталанты" Эдерсону.

На этот международный перерыв наставник "Сити" Хосеп Гвардиола ушел с серией из четырех поражений подряд во всех турнирах, чего прежде еще не случалось в его тренерской карьере.



Главная причина этого спада — обилие травм, прежде всего — обладателя "Золотого мяча" Родри, который едва ли снова сыграет в этом сезоне.



Поэтому, как сообщает TEAMtalk, Гвардиола хочет приобрести опорника в январе, и на днях "Сити" установил контакт с агентами Эдерсона.



Эдерсон оказался польщен интересом "Сити", а идея выступать за одну из лучших команд в мире нравится ему, однако согласование трансфера 25-летнего бразильца обещает быть непростым.



"Аталанта" оценивает Эдерсона в 50 миллионов евро (42 млн. фунтов) и не собирается довольствоваться суммой меньше.



Помимо Эдерсона, на радаре у "Сити" находятся другие опорники: Адам Уортон из "Кристал Пэлас", Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" и Николо Барелла из "Интера".