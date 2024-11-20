Ближайшие два матча определят судьбу Лопетеги

Ближайшие два матча будут определяющими для дальнейшей судьбы главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги.

Лопетеги только минувшим летом возглавил "Вест Хэм", получив мощную поддержку на трансферном рынке, однако "молотобойцы" выиграли лишь три из 11 первых матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся в пяти очках над зоной вылета.



Крупнейший акционер "Вест Хэма" Дэвид Салливан по-прежнему настроен скептично насчет смены главного тренера по ходу сезона, решив не увольнять Лопетеги в этот международный перерыв.



Однако Саливан чувствует, что ситуация приближается к критической, и два матча на следующий недели могут стать последними для Лопетеги, если ситуация с игрой и результатами не улучшится.



Этими двумя матчами является выезд к "Ньюкаслу" в следующий понедельник, а также домашнее дерби с "Арсеналом" в субботу. Существует вероятно, что даже крупное поражение на "Сент-Джеймс Парк" оборвет карьеру Хулена в лондонском клубе, сообщает The Guardian.



"Вест Хэм" уже присматривает замену Лопетеги, держа в уме варианты с Эдином Терзичем, Каспером Юльманном, Роджером Шмидтом и Себастьяном Хенессом.