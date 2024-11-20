Мопе объяснил, в чем Лига 1 лучше Премьер-Лиги
Нападающий "Марселя" Нил Мопе объяснил, в чем французская Лига 1 превосходит английскую Премьер-Лигу.
Предыдущие семь сезонов Мопе провел в Англии, поиграв за "Брентфорд", "Брайтон" и "Эвертон".
Минувшим летом 28-летний француз вернулся на родину, присоединившись к "Марселю" на правах аренды из "Эвертона", и сразу почувствовал разницу.
"Где лучшая атмосфера? В Лиге 1. Здесь у нас лучшие фанаты", — цитирует Мопе talkSPORT.
20.11.2024 22:00
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везде, после гола, весь стадион дружно кричит фамилию забившего под ор комментатора, перформансы от фан-клубов и болельщиков и тд
в Англии - бухать, обзывать другие команды, придумать насмешку на футболиста и пользоваться ею до конца его карьеры
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не только во Франции
и в Германии
и в Испании
Италия +/- равная
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