Мопе объяснил, в чем Лига 1 лучше Премьер-Лиги

Нил Мопе Нападающий "Марселя" Нил Мопе объяснил, в чем французская Лига 1 превосходит английскую Премьер-Лигу.

Предыдущие семь сезонов Мопе провел в Англии, поиграв за "Брентфорд", "Брайтон" и "Эвертон".

Минувшим летом 28-летний француз вернулся на родину, присоединившись к "Марселю" на правах аренды из "Эвертона", и сразу почувствовал разницу.

"Где лучшая атмосфера? В Лиге 1. Здесь у нас лучшие фанаты", — цитирует Мопе talkSPORT.


Метки Лига 1, Марсель, Мопе

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 22:00

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  1. eakz 20.11.2024 22:47 # eakz
    везде, после гола, весь стадион дружно кричит фамилию забившего под ор комментатора, перформансы от фан-клубов и болельщиков и тд

    в Англии - бухать, обзывать другие команды, придумать насмешку на футболиста и пользоваться ею до конца его карьеры

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  2. eakz 20.11.2024 22:40 # eakz
    не только во Франции
    и в Германии
    и в Испании
    Италия +/- равная

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