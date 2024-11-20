Мопе объяснил, в чем Лига 1 лучше Премьер-Лиги

Нападающий "Марселя" Нил Мопе объяснил, в чем французская Лига 1 превосходит английскую Премьер-Лигу.

Предыдущие семь сезонов Мопе провел в Англии, поиграв за "Брентфорд", "Брайтон" и "Эвертон".



Минувшим летом 28-летний француз вернулся на родину, присоединившись к "Марселю" на правах аренды из "Эвертона", и сразу почувствовал разницу.



"Где лучшая атмосфера? В Лиге 1. Здесь у нас лучшие фанаты", — цитирует Мопе talkSPORT.