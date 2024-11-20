Жорже Мендеш работает над трансфером Кенда

Суперагент Жорже Мендеш намерен перевези вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда в один из топ-клубов.

Как только Рубен Аморим был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед", в прессе заговорили об интересе "красных дьяволов" к 17-летнему Кенда.



Кенда стремительно ворвался на сцену в этом сезоне, сыграв 11 матчей в португальском первенстве, и с недавних пор интересы юниора представляет могущественный Мендеш, который прежде был агентом Криштиану Роналду.



По информации TEAMtalk, Мендеш уже работает над организацией трансфера Кенда в топ-клуб, однако "Юнайтед" — не единственный вариант, рассматриваемый Жорже и Жеовани.



За ситуацией вокруг Кенда наблюдает "Ливерпуль", а также среди претендентов на вингера значится "Ювентус".



Добавим, что "Спортинг" только минувшим летом заключил с Кенда новый контракт до 2027 года с отступными в 84 миллиона фунтов.