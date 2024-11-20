Альфонсо Дэвис — "приобретение мечты" для МЮ
Левый защитник немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис является "приобретением мечты" для "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне основной левый защитник "Юнайтед" Люк Шоу, как и его дублер Тирелл Маласиа, еще не сыграл ни минуты, поэтому логично, что "красные дьяволы" задумываются о приглашении новичка на эту позицию.
Больше всего на своем левом фланге обороны "Юнайтед" желает видеть Дэвиса, и увольнение Эрика Тен Хага с поста главного тренера на это не повлияло. За последние месяцы у "дьяволов" было несколько неофициальных контактов с лагерем 23-летнего канадца.
Дэвис до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Баварией", а значит уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
20.11.2024 20:00
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