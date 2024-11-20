Альфонсо Дэвис — "приобретение мечты" для МЮ

Альфонсо Дэвис Левый защитник немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис является "приобретением мечты" для "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне основной левый защитник "Юнайтед" Люк Шоу, как и его дублер Тирелл Маласиа, еще не сыграл ни минуты, поэтому логично, что "красные дьяволы" задумываются о приглашении новичка на эту позицию.

Больше всего на своем левом фланге обороны "Юнайтед" желает видеть Дэвиса, и увольнение Эрика Тен Хага с поста главного тренера на это не повлияло. За последние месяцы у "дьяволов" было несколько неофициальных контактов с лагерем 23-летнего канадца.

Дэвис до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Баварией", а значит уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.


Метки Бавария, Дэвис, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 20:00

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  1. closer 20.11.2024 20:16 # closer
    Ниггеры теплокровные животные. Внимание вопрос: почему ниггеры из Ливерпуля никогда не жалуются на морозы?

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