Илариу уходит из "Челси" ради работы со сборной Англии

Тренер вратарей "Челси" Энрике Илариу подал в отставку, чтобы войти в штаб Томаса Тухеля в сборной Англии.

Как известно, с 1 января Тухель приступает к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии. Томасу потребовался специалист по работе с вратарями после того, как исполнявший эту роль Мартин Маргетсон покинул национальную команду вместе с Гаретом Саутгейтом.



По информации The Telegraph, "Челси" дал ясно понять Илариу, что не хочет, чтобы Энрике совмещал работу в клубе и сборной. Так 49-летний португалец оказался поставлен перед выбором.



В итоге Илариу решил уйти из "Челси", в котором он провел 18 лет, включая восемь в качестве игрока.



"Челси" едва ли будет приглашать кого-либо на замену Илариу. В штабе у главного тренера Энцо Марески есть тренер вратарей Микеле Де Бернардин, а также Вилли Кабальеро, бывший голкипер "синих".