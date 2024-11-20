"Ливерпуль" и "Ньюкасл" готовы сразиться за Мбемо
"Ливерпуль" и "Ньюкасл" готовы сойтись в битве за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.
Мбемо великолепно начал этот сезон, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу в 11 матчах Премьер-Лиги.
По информации The Sun, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Мбемо и даже готов использовать своего нападающего Каллума Уилсона в качестве разменной монеты в сделке по Бриану.
"Ньюкасл" может выдвинуть свое предложение по Мбемо уже в январе, однако Бриан также находится на радаре у "Ливерпуля", который рассматривает 25-летнего камерунца в качестве замены для Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона.
Ожидается, что "Брентфорд" попросит за Мбемо около 50 миллионов фунтов.
20.11.2024 18:00
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