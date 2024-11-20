"Ливерпуль" и "Ньюкасл" готовы сразиться за Мбемо

"Ливерпуль" и "Ньюкасл" готовы сойтись в битве за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Мбемо великолепно начал этот сезон, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу в 11 матчах Премьер-Лиги.



По информации The Sun, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Мбемо и даже готов использовать своего нападающего Каллума Уилсона в качестве разменной монеты в сделке по Бриану.



"Ньюкасл" может выдвинуть свое предложение по Мбемо уже в январе, однако Бриан также находится на радаре у "Ливерпуля", который рассматривает 25-летнего камерунца в качестве замены для Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона.



Ожидается, что "Брентфорд" попросит за Мбемо около 50 миллионов фунтов.