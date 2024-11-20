Сане отреагировал на слухи насчет "Арсенала" и "Юнайтед"

Вингер немецкой "Баварии" Лерой Сане отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

Сане выступает за "Баварию" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2020 году, за четыре сезона в Англии завоевав три титула Премьер-Лиги.



Сане до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Баварией", на фоне чего появились слухи о возвращении 28-летнего игрока сборной Германи в Премьер-Лигу.



Сане не скрывает своих симпатий к английскому футболу, однако в данный момент Лерой думает только о "Баварии".



"Я испытываю симпатию к лиге, я по-прежнему смотрю отдельные матчи по телевизору. Но больше всего для меня привлекателен клуб, где я могу показывать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать трофеи. В "Баварии" у меня это есть. Здесь у меня мои главные вызовы и цели", — сообщил Сане Bild.