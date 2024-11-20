"Арсенал" обсуждает аренду Гюлера

Арда Гюлер "Арсенал" обратился насчет аренды плеймейкера испанского "Реала" Арды Гюлера.

С момента перехода из "Фенербахче" в 2023 году Гюлер сыграл за "Реал" лишь 24 матча во всех соревнованиях, что стало следствием собственных травм Арды и высокой конкуренции в Мадриде.

По информации испанского издания Sport, Гюлер недоволен количеством игрового времени и помышляет о том, чтобы провести вторую половину сезона 2024/25 за пределами "Реала".

Утверждается, что "Арсенал" уже установил контакт с представителями Гюлера, надеясь уговорить 19-летнего турка присоединиться к команде Микеля Артеты в январе.

Похожим образом в январе 2021 "Арсеналу" удалось переманить из "Реала" Мартина Эдегора, который впоследствии был выкуплен "канонирами".


Метки Арсенал, Гюлер, Реал

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 16:00

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