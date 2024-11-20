"Арсенал" обсуждает аренду Гюлера
"Арсенал" обратился насчет аренды плеймейкера испанского "Реала" Арды Гюлера.
С момента перехода из "Фенербахче" в 2023 году Гюлер сыграл за "Реал" лишь 24 матча во всех соревнованиях, что стало следствием собственных травм Арды и высокой конкуренции в Мадриде.
По информации испанского издания Sport, Гюлер недоволен количеством игрового времени и помышляет о том, чтобы провести вторую половину сезона 2024/25 за пределами "Реала".
Утверждается, что "Арсенал" уже установил контакт с представителями Гюлера, надеясь уговорить 19-летнего турка присоединиться к команде Микеля Артеты в январе.
Похожим образом в январе 2021 "Арсеналу" удалось переманить из "Реала" Мартина Эдегора, который впоследствии был выкуплен "канонирами".
20.11.2024 16:00
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