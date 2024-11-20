"Тоттенхэм" подаст апелляцию на дисквалификацию Бентанкура

"Тоттенхэм" решил оспорить семиматчевую дисквалификацию своего полузащитника Родриго Бентанкура за расизм.

Напомним, на днях независимая комиссия FA наказала 27-летнего Бентанкура дисквалификацией на семь матчей и штрафом на 100,000 фунтов за неудачную шутку Родриго насчет своего капитана Сона Хен Мина.



Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" считает такое наказание слишком суровым. "Шпоры" не будут пытаться оспорить вердикт комиссии, но хотят добиться сокращения срока дисквалификации.



Если из этого ничего не выйдет, Бентанкур не сыграет за "Тоттенхэм" во внутренних соревнованиях до 26 декабря. На Лигу Европы дисквалификация не распространяется.