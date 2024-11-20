Виейра назначен главным тренером "Дженоа"

Патрик Виейра Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра возобновил тренерскую карьеру, возглавив итальянский "Дженоа".

Виейра принимает "Дженоа" на 17-м месте в Серии А, в одном очке над зоной вылета.

В "Дженоа" 48-летний француз воссоединится с нападающим Марио Балотелли, с которым он вместе играл за "Сити" и "Интер", а также которого он тренировал в "Ницце" в сезоне 2018/19.

Предыдущим местом работы Виейра был "Страсбур", дочерний клуб "Челси", который Патрик покинул в июле.

Помимо перечисленных выше клубов, Виейра также довелось тренировать "Кристал Пэлас" и "Нью-Йорк Сити".

Будучи игроком, Виейра завоевал три титула Премьер-Лиги с "Арсеналом" и был частью легендарной команды "Непобедимых".




Метки Виейра, Дженоа, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 14:00

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