Гимараэс: "Гвардиоле нравится мой футбол"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс высказался насчет интереса "Манчестер Сити" к своей персоне.

Гимараэс с большим успехом выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Лиона" за 33 миллиона фунтов в январе 2022. Летом 2023 Бруно заключил с "сороками" новый контракт с отступными в 100 млн. фунтов.



По словам Гимараэса, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола действительно им интересуется, однако 27-летний бразилец очень дорожит тем, чем обладает в "Ньюкасле".



"Убежден, я нахожусь в клубе, где я являюсь идолом и пользуюсь большим уважением. Я — капитан "Ньюкасла", и если бы вы спросили меня об этом три года назад, я бы сказал, что моя главная мечта — играть в Премьер-Лиге".



"Играть здесь, быть идолом и быть капитаном — это нечто особенное. Мне действительно нравится "Ньюкасл". Конечно, интерес "Манчестер Сити" показывает, что я играю на высоком уровне, но это интерес и только".



"Мне известно, что Гвардиоле нравится мой футбол. Это нормально, когда великие тренеры восхищаются твоим футболом. Я хвалил его работу, он хвалил мою работу, но не более того", — сообщил Гимараэс Globo.