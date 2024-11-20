"Ливерпуль" интересуется Маркусом Тюрамом

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему итальянского "Милана" Маркусу Тюраму.

Если верить La Gazetta dello Sport, "Ливерпуль" следит за Тюрамом со времен, когда главным тренером "красных" был Юрген Клопп.



Тюрам выступает за "Интер" после своего перехода свободным агентом из дортмундской "Боруссии" в 2023 году, а контракт 27-летнего француза предусматривает отступные в 71 миллион фунтов.



Также известно, что лучшим другом Тюрама является вингер Федерико Кьеза, который минувшим летом был куплен "Ливерпулем" у "Ювентуса".



В этом сезоне Тюрам забил семь голов и отдал две результативные передачи в 12 матчах Серии А.