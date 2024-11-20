Ван Дейк считает, что Слоту было непросто заменить Клоппа

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что Арне Слоту было непросто заменить Юргена Клоппа на посту главного тренера.

"Ливерпуль" выиграл 15 из 17 своих первых матчей при Слоте и в данный момент лидирует в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, также достигнув 1/4 финала Кубка Лиги.



Ван Дейк признает, что Слоту досталась отличная команда, однако Виргил вовсе не считает, что его соотечественнику было легко.



"Пойти по стопам Клоппа? Это было непросто. С другой стороны, Слот обеспечил глоток свежего воздуха. Он разбирается с вещами по-своему, и где я могу помочь ему, я делаю это".



"Тренер унаследовал очень хорошую команду. Нельзя забывать, что за пять матчей до конца прошлого сезона мы сражались с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" за титул. Слот — очень хороший тренер", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.