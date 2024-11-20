Шерингем: "Райс — лучший английский игрок в Премьер-Лиге"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем назвал полузащитника "Арсенала" Деклана Райса лучшим английским игроком в Премьер-Лиге.

Райс утвердился ключевым игроком и лидером "Арсенала" после своего перехода из "Вест Хэм" за рекордные для "канониров" 105 миллионов фунтов летом 2023.



К настоящему моменту 25-летний Райс провел 65 матчей за "Арсенал", и Шерингем считает, что "канониры" смогли стать претендентом на титул во многом благодаря Деклану.



"Деклан Райс — лучший английский игрок в Премьер-Лиге. Он делает большую разницу для команд, за которые играет, будь то сборная Англии или "Арсенал".



"Когда он в составе, это большой плюс для команды. Он подает пример. Он ведет за собой и указывает, что нужно делать. Я обожаю его лидерские качества и его мастерство".



"Именно это делают игроки топ-уровня. Они подают пример для подражания остальным игрокам, влияют на других игроков и улучшают всю команду".



"Он стал великолепным приобретением для "Арсенала" и является большой причиной, почему сейчас они сражаются за победу в лиге", — цитирует Шерингема Daily Mirror.