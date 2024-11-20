"Форест" собирается породниться с "Васко да Гамой"

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис ведет переговоры о покупке бразильского клуба "Васко да Гама".

Помимо "Форест", 57-летний Маринакис уже владеет греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".



Как сообщает Daily Mail, теперь Маринакис хочет добавить в свое портфолио "Васко да Гаму". Греческий бизнесмен находится в процессе переговоров о покупке доли в бразильском клубе.



Развивать мультиклубную систему Маринакис собирается с помощью Эду, который уже подал в отставку с поста спортивного директора "Арсенала" и через полгода перейдет на работу к Евангелосу.