"Форест" собирается породниться с "Васко да Гамой"

Евангелос Маринакис Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис ведет переговоры о покупке бразильского клуба "Васко да Гама".

Помимо "Форест", 57-летний Маринакис уже владеет греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".

Как сообщает Daily Mail, теперь Маринакис хочет добавить в свое портфолио "Васко да Гаму". Греческий бизнесмен находится в процессе переговоров о покупке доли в бразильском клубе.

Развивать мультиклубную систему Маринакис собирается с помощью Эду, который уже подал в отставку с поста спортивного директора "Арсенала" и через полгода перейдет на работу к Евангелосу.


Метки Васко да Гама, Маринакис, Ноттингем Форест, Эду

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 09:00

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